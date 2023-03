F1 Bahreïn – Frédéric Vasseur ne compte pas faire de révolution chez Ferrari : "Il n’y a pas d’énormes modifications à faire"

De retour aux avants postes en 2022 après quelques années de galère, Ferrari va mieux. Mais pas encore assez pour jouer le titre, la faute surtout à plusieurs erreurs stratégiques. La Scuderia a donc décidé de changer son directeur d’écurie : exit Mattia Binotto pour faire place à Frédéric Vasseur.

Au micro de Gaëtan Vigneron, l’ancien directeur d’Alfa Romeo met surtout en avant l’aspect humain. "Une équipe de course, c’est une affaire de personnes. Il faut que les gens s’entendent et qu’ils soient sur la même longueur d’onde. Des personnes peuvent d’ailleurs marcher dans une équipe et pas dans l’autre. Il faut se donner le temps de comprendre les points forts et faibles de l’écurie et ensuite faire des ajustements. Il ne faut pas oublier que Ferrari fait deuxième des deux championnats l’année passée donc je ne pense pas qu’il y ait d’énormes modifications à faire".

Avant de conclure. "On est mille personnes pour faire rouler deux voitures. La performance vient de la technologie mais surtout du fait que chaque membre du team doive amener sa pierre à l’édifice. Si on rentre dans cette approche, la recherche de la performance sera plus facile".

La bande à Charles Leclerc et Carlos Sainz aura à cœur d’entamer la saison de la meilleure des manières (ils s'élanceront respectivement troisième et quatrième, ndlr) lors d’une course à suivre ce dimanche dès 15h30 sur les médias de la RTBF.