F1 Bahreïn – fils d’une mère belge, Lando Norris veut se mettre au néerlandais : "C’est mon objectif cette saison !"

Ça y est, place aux choses sérieuses ! Après trois longs mois d’attente, le grand cirque de la Formule 1 est de retour pour disputer la première course de la saison à Bahreïn. Et comme depuis quelques années, le paddock aura un petit côté noir-jaune-rouge malgré l’absence de Stoffel Vandoorne dans la peau d’un pilote titulaire (il est réserviste chez Aston Martin, ndlr).

Certes, aucun pilote ne roule avec la nationalité sportive belge, mais trois d’entre eux ont une mère née dans le Royaume : Max Verstappen, Lance Stroll et Lando Norris. Et ce dernier voudrait visiblement faire plaisir à sa maman originaire de Sint Niklaas, comme il l’a expliqué au micro de Gaëtan Vigneron. "Mon néerlandais n’est vraiment pas bon même si ma mère voudrait que je le parle mieux. Je suis en train d’apprendre. Je veux vraiment parler une autre langue et elle serait heureuse si je maîtrisais le néerlandais. C’est mon objectif cette saison !" Le pilote McLaren aura en tout cas l’occasion de s’entraîner aux côtés du jeune belge Charles t’Kint, avec qui il travaille sur le simulateur.

Si l’apprentissage de notre langue nationale est "l’objectif de sa saison", nul doute que le pilote de 23 ans aura surtout à cœur de briller sur les pistes, lui qui entame déjà sa cinquième saison avec l’écurie de Woking. Premier objectif ? Les qualifications, dès ce samedi à 16h. Une séance à suivre sur les médias de la RTBF.