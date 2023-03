Max Verstappen est le grand gagnant du premier Grand Prix de la saison à Bahreïn au terme d’une course largement dominée par Red Bull.

Forcément, le double champion du monde était ravi à l’issue de la course mais préfère ne pas s’emballer. "C’est vrai que ça a l’air ennuyant mais j’analysais ce qu’on pouvait améliorer sur la voiture. On a vraiment fait du bon travail. Une fois qu’on a creusé l’écart, il a simplement fallu gérer les pneus jusqu’au bout. Charles Leclerc aurait été troisième sans son incident donc c’est dur d’analyser qui était notre grand rival sur cette piste. L’Arabie saoudite sera une autre affaire".

Deuxième, Sergio Pérez opte pour le même discours. "On a une bonne voiture mais il ne faut pas oublier que Bahreïn est un circuit unique donc attendons de voir ce qu’on est capable de faire ailleurs".

S’il y a bien un pilote heureux ce dimanche, c'est le vétéran Fernando Alonso, auteur d’un superbe podium avec son Aston Martin. "C’est fantastique et inattendu. C’est également un départ de rêve pour l’écurie car on a la deuxième meilleure voiture derrière Red Bull et on est un peu au-dessus de Ferrari et Mercedes. On ne pensait pas qu’on en serait là. Les tests d’avant saison étaient bons, les essais libres aussi. Mais il fallait confirmer en course donc je suis fier de l’équipe, j’espère que ce n’est que le début et qu’on construira à partir de là. L’équipe est vraiment enthousiaste. Le travail abattu en huit mois est génial et je ressens beaucoup d’énergie. Quand je pilote une F1, que ce soit pour la onzième position, la deuxième ou pour un podium, je donne tout ! Donc ça motive tout le monde. J’ai 41 ans ? Les quarantenaires sont les nouveaux trentenaires !"

Rendez-vous désormais le 17 mars pour le deuxième Grand Prix de la saison en Arabie saoudite.