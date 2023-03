F1 Bahreïn – Début de saison difficile pour Leclerc, contraint à l’abandon avec sa Ferrari : "Il n’y avait plus de puissance"

Forcément déçu, le Monégasque revient sur son abandon. "Il n’y avait plus de puissance. C’est dommage parce qu’on doit maximiser les points dans ce genre de week-ends. On avait fait une belle course jusque-là mais Red Bull est sur une autre planète. Je ne pouvais pas faire mieux que troisième".

L’écurie italienne tentera de rapidement tourner la page en vue du GP d’Arabie saoudite, prévu le 17 mars prochain.