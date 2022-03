F1 Bahreïn, Charles Leclerc : « Red Bull est devant nous, Mercedes impossible à dire »

Cette année, la Scuderia sait qu’elle a une magnifique carte à jouer pour occuper le devant de la scène et enfin se battre à nouveau pour le titre (le dernier titre pilote date de 2007 avec Räikkonen et la dernière couronne constructeurs remonte à 2008). La raison de ce possible renouveau ? Le profond changement de règlement. "La révolution technique de cette saison nous donne une opportunité unique de revenir dans la bagarre. Habituellement en F1 quand vous êtes en retard de développement, il est quasi impossible de revenir dans le coup. On l’a vu en 2020 au moment où nous avons fait un pas en arrière. Il n’était plus envisageable de jouer les premiers rôles même lors des saisons suivantes. Cette année avec cette modification du règlement, il est temps pour nous d’être de retour. A-t-on réussi notre défi ? On aura déjà une première réponse samedi au moment des qualifications. En tout cas pour le moment j’ai tout de même l’impression qu’on s’est rapproché de Red Bull et Ferrari.



Une chose est sûre, je veux gagner à nouveau, ça me manque ! J’ai remporté mes deux premiers GP en 2019, je ne l’oublierai jamais, mais je veux remettre ça. Et si j’ai une voiture pour me battre pour le titre je suis prêt ! Les deux saisons compliquées que nous venons de vivre m’ont renforcé. J’ai l’impression d’avoir grandi. L’équipe aussi a changé. On travaille très différemment par rapport au moment où je suis arrivé en 2019. On est beaucoup plus efficaces. C’est aussi ça qui me fait dire qu’on peut à nouveau gagner des courses."



Le Monégasque bénéficie d’un statut de plus en plus solide dans une équipe où il entame sa quatrième saison. Et Leclerc peut construire sereinement la suite puisque son contrat le lie à la Scuderia jusque 2024. "Ça change absolument tout de savoir que votre avenir est assuré pour un certain temps dans une équipe. Quand vous évoluez avec des contrats d’un an, la pression est beaucoup plus grande et puis l’équipe ne se projette pas vraiment avec vous sur le long terme quant au développement de la voiture."