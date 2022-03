F1 Bahreïn : Charles Leclerc et Max Verstappen se battent comme des chiffonniers en tête, six minutes de grand spectacle !

Les amateurs de F1 attendaient avec impatience ce Grand Prix de Bahreïn, premier rendez-vous de la saison 2022, pour voir si la nouvelle réglementation allait favoriser les dépassements, ils ont été servis : pendant six minutes, Charles Leclerc (Ferrari) et Max Verstappen (Red Bull) ont multiplié les attaques en tête de la course et offert un spectacle incroyable aux (télé) spectateurs de ce premier Grand Prix de la "nouvelle ère" de la Formule 1.

Le Champion du Monde est passé en tête à trois reprises en bout de ligne droite, mais à chaque fois, le Monégasque a réussi à rester dans le sillage de la Red Bull et à récupérer la première place. Du grand art !