F1 Bahreïn : Charles Leclerc convertit sa pole position en victoire devant Carlos Sainz et Lewis Hamilton, abandon de Max Verstappen

Le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) a remporté ce dimanche le Grand Prix de Bahreïn, première épreuve de la saison 2022 du Championnat du Monde de Formule 1. Le pilote de la Scuderia a décroché la troisième victoire de sa carrière (après Spa-Francorchamps et Monza en 2019) en devançant son coéquipier espagnol Carlos Sainz.

Après deux saisons de vaches maigres, la Scuderia Ferrari renoue donc avec son glorieux passé : la victoire, le doublé, et le point bonus du tour le plus rapide pour Charles Leclerc !

Le Champion du Monde Max Verstappen (Red Bull) a été contraint à l’abandon à quelques tours de l’arrivée, apparemment en raison d’un problème de pompe à essence, alors qu’il occupait la deuxième place. Charles Leclerc et le Néerlandais se sont livré une très belle bagarre après le premier passage par les stands, dont est sorti vainqueur le Monégasque. Il n’a plus été inquiété par la suite malgré une grosse chaleur après la montée en piste de la safety car consécutive au début d’incendie sur l’AlphaTauri de Pierre Gasly, le seul pilote contraint à l’abandon.

La fin de course a été apocalyptique pour Red Bull : alors qu'il était troisième et mis sous pression par Lewis Hamilton (Mercedes), le Mexicain Sergio Pérez est parti en tête-à-queue à l'entame du dernier tour - peut-être à cause, également, d'un problème de pompe à essence - et a tout perdu dans l'aventure.

Le septuple Champion du Monde a donc hérité d'une troisième place inespérée et a pu monter sur le podium en compagnie des pilotes Ferrari. Son coéquipier George Russell (Mercedes) a terminé quatrième, alors que le Danois Kevin Magnussen (Haas), rappelé en dernière minute par l'équipe américaine pour remplacer le Russe Nikita Mazepin, est allé chercher une incroyable cinquième place.

Le Top 10 est complété par Valtteri Bottas (Alfa Romeo), Esteban Ocon (Alpine), Yuki Tsunoda (AlphaTauri), Fernando Alonso (Alpine) et Guanyu Zhou (Alfa Romeo), dixième et dans les points dès son premier Grand Prix de Formule 1 !

Charles Leclerc (26 points) est donc le premier leader du Championnat du Monde de F1 cette année devant Carlos Sainz (18) et Lewis Hamilton (15). Le prochain Grand Prix, ce sera déjà dimanche prochain, à Jeddah, en Arabie Saoudite.