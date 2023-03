F1 Bahreïn – Carlos Sainz veut triompher avec la Scuderia : "C’est plus cool de gagner avec une Ferrari"

La Formule 1 est de retour ! Après plus de trois mois d’absence, les vingt bolides s’apprêtent à refaire le tour du monde pour une saison longue de 23 Grands Prix. Première étape ? Le GP de Bahreïn. Et s’il y a bien une écurie surmotivée à l’idée de frapper un grand coup cette année, c’est bien Ferrari.

Au volant du mythique bolide rouge pour la troisième saison consécutive, Carlos Sainz n’estime pas ressentir plus de pression parce qu’il défend les couleurs d’un géant endormi, qui n’a plus remporté de titre depuis 2007 avec Kimi Raïkkönen. "Être un pilote Ferrari ne peut être que positif, je n’y vois aucun aspect négatif. Peu importe pour quelle équipe j’ai roulé par le passé, l’objectif a toujours été de gagner. On se met soi-même la pression donc ça ne change rien que je sois chez McLaren, Renault, Mercedes ou Aston Martin. En revanche, c’est plus cool de gagner avec Ferrari. C’est donc un plus d’être victorieux avec la Scuderia".

De retour aux avants postes en 2022 malgré quelques grosses erreurs de stratégie, l’écurie de Maranello tentera d’entamer l’année de la meilleure des manières. Premier objectif ? Les qualifications ce samedi. Une séance à suivre dès 16h sur les médias de la RTBF.