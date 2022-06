F1 Azerbaïdjan

Le coup était difficile à encaisser pour Leclerc à l’issue de l’abandon. "Les mots sont difficiles à trouver. Cela fait trois week-ends d’affilée, ça fait mal. Je ne sais pas ce qu’il s’est passé, j’ai perdu la puissance. Je n’ai encore parlé à personne, je suis juste allé voir les mécaniciens. Il faudra gagner la prochaine course".

Mais il en faudra plus pour enterrer le Monégasque, toujours focus dans la course au titre. "La mentalité ne changera pas. A partir de demain, j’essaierai d’effacer ça même si ça fait mal".

Même son de cloche du côté de son coéquipier espagnol. "C’était une journée difficile. J’ai eu un problème hydraulique et Charles a eu un problème moteur. Cela fait partie de ce sport, c’est dommage car on perd des points mais on doit rester calme et soudé. La saison est encore longue. Personnellement, c’était une mauvaise journée avec une nouvelle course qui se termine plus tôt que prévu. C’est comme ça, on doit rester positif en se disant que la chance va tourner".

Les Rouges devront vite se remobiliser avant le Grand Prix du Canada, prévu dès dimanche prochain.