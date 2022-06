F1 Azerbaïdjan

Vainqueur du Grand Prix d’Azerbaïdjan, Max Verstappen fait la bonne opération du week-end en prenant ses distances au championnat. Le Néerlandais compte désormais 21 points d’avance sur son coéquipier Sergio Pérez et 34 sur le malheureux Charles Leclerc. Un doublé Red Bull qui arrive au meilleur moment suite au zéro pointé de Ferrari.

Le champion du monde était évidemment ravi à l’issue du Grand Prix. "C’était une bonne journée pour moi. Je n’arrivais pas à me rapprocher de Charles dans les lignes droites, même avec le DRS activé. Mais quand ils ont ravitaillé et qu’on avait des stratégies différentes, les choses ont changé. J’étais bien en pneus medium, j’ai d’ailleurs pu me rapprocher de Checo et le dépasser. Il y avait ensuite un trou avec Charles après mon arrêt aux stands mais il a malheureusement eu un souci. De notre côté, on a réussi à gérer et la voiture était super".

La saison est longue et chaque détail peut faire la différence. Et ça, le natif de Hasselt le sait après avoir glané son premier titre de champion du monde dans les derniers mètres de la dernière course l’année passée. "C’est important de marquer des points, peu importe comment".

Victorieux à Monaco et dans la forme de sa vie, Pérez devra se satisfaire d’une seconde place. "Je voulais gagner. On devra comprendre ce qu’il s’est passé et ressortir plus fort d’ici. Max était plus rapide quand il m’a dépassé mais on aurait dû s’arrêter plus tôt. On a eu un manque de communication pendant la Virtual Safety Car".

Sur le podium pour la troisième fois de la saison, George Russell croît en une remontée de Mercedes. "C’est positif d’être sur le podium. On a eu une course propre et on travaille dur pour connaitre d’autres performances comme celle-ci. Je suis désolé pour Charles et Carlos Sainz. C’est un sport d’équipe, on gagne et on perd ensemble".

Le grand cirque de la F1 posera ses valises au Canada dès dimanche prochain pour la neuvième manche de la saison.