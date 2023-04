F1 Azerbaïdjan : Verstappen se montre le plus rapide des essais libres devant Leclerc

Place aux premiers tours de roues en Azerbaïdjan, théâtre de la quatrième manche de la saison de F1 et de la première course sprint de 2023.

Les vingt bolides avaient pour objectif de rapidement trouver leurs marques dans les rues de Bakou puisqu’il s’agissait de la première et dernière séance d’essais libres d’un week-end particulier puisque la FIA a décidé de modifier le format des courses sprint.

C’est finalement Max Verstappen qui s’est montré le plus rapide. Le pilote Red Bull devance la Ferrari de Charles Leclerc et l'autre Red Bull de Sergio Pérez. Tandis que Carlos Sainz (Ferrari) et Lando Norris (McLaren) complètent le top 5.

Une séance marquée par un drapeau rouge causé par Pierre Gasly qui voit son Alpine prendre feu après un quart d'heure. Dans le même temps, la Haas de Kevin Magnussen est également à l'arrêt suite à un souci mécanique. Deux incidents provoquant une interruption d'une vingtaine de minutes.

Rendez-vous désormais dès 15h ce vendredi sur Tipik pour suivre la séance de qualifications qui déterminera la grille de départ de la course de dimanche.