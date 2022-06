F1 Azerbaïdjan : une première séance d’essais libres dominée par Sergio Pérez

C’est décidément l’homme en forme du moment. Après son succès à Monaco, Sergio Perez (Red Bull) se montre le plus rapide de la première séance d’essais libres en Azerbaïdjan avec un tour bouclé en 1:45.476.



Le Mexicain devance Charles Leclerc (Ferrari) et Max Verstappen (Red Bull). La Ferrari de Carlos Sainz et l’Alpine Fernando Alonso complètent le top 5. Côté Mercedes, Lewis Hamilton pointe à la sixième place tandis que George Russell figure au huitième rang. À noter également un tête-à-queue sans conséquences du champion du monde dans les dernières secondes des essais.



La deuxième séance d’essais libres aura lieu à 16h dans les rues de Bakou tandis que les qualifications seront, elles, à suivre dès ce samedi à partir de 16h sur les médias de la RTBF.