F1 Azerbaïdjan : Sergio Perez à nouveau le plus rapide lors de la 3e séance d'essais libres

Sergio Perez s'est montré le plus rapide de la troisième et dernière séance d'essais libres du Grand Prix d'Azerbaïdjan, huitième manche du championnat du monde de Formule 1, samedi. Le Mexicain de Red Bull, déjà auteur du meilleur temps des premiers essais libres, a bouclé les 6,003 km du circuit urbain de Bakou en 1:43.170.

Récent vainqueur du Grand Prix de Monaco et victorieux l'an passé à Bakou, Perez a devancé pour 70/1000e le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) et de 279/1000e son équipier néerlandais Max Verstappen. Vient ensuite à 426/1000e l'autre Ferrari, pilotée par Carlos Sainz. Il précède les deux McLaren, avec le Britannique Lando Norris (+1.248) cinquième et l'Australien Daniel Ricciardo (+1.306) sixième.

Les Mercedes sont plus éloignées, George Russell (1.403) pointant au huitième rang et Lewis Hamilton (+1.675) au douzième.

Les qualifications débuteront à 16h00 et seront à suivre en direct sur Tipik. La course se disputera dimanche à partir de 13h00 heure belge.