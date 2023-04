F1 Azerbaïdjan – Ravi après sa victoire, Pérez veut croire au titre : "Sans nos soucis connus en Australie, je serais en tête du championnat"

Sergio Pérez est le grand vainqueur du Grand Prix d’Azerbaïdjan. Au terme d’une course largement maîtrisée par Red Bull, le Mexicain se classe devant son coéquipier Max Verstappen et la Ferrari de Charles Leclerc.

Forcément, le vainqueur du jour était ravi après son deuxième succès de la saison. "Cela signifie beaucoup, on a eu tellement de pression ce week-end. Je suis très heureux et fier de l’équipe. C’est un excellent résultat pour nous. Sans nos soucis connus en Australie, je serais en tête du championnat. Mais je suis concentré sur l’avenir et Miami qui arrive dès la semaine prochaine".

Deuxième, le double champion du monde se contente du podium et de la première place au championnat. "Je n’ai pas eu de chance avec la voiture de sécurité. J’ai ensuite essayé de pousser pour revenir dans la zone DRS mais je n’étais pas totalement satisfait de ma voiture ce dimanche. J’ai essayé d’ajuster quelques réglages et je me suis senti bien mieux sur les dix derniers tours. Le doublé Red Bull ? On a tout donné pour l’emporter".

Troisième, le poleman Leclerc se contente de son premier podium de l’année. "Je suis ici pour gagner mais quand on voit d’où on vient, je me satisfais de cette troisième place. On n’a connu aucun problème ce week-end, on est donc heureux même si on a encore du boulot. Red Bull et même Aston Martin ont une meilleure voiture que nous. Sur un tour en qualifications on réussit à faire deux poles mais c’est impossible de tenir le rythme en course. Je n’étais pas en mesure de me battre avec les deux devant".

Suite des festivités ? Le week-end prochain à Miami.