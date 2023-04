F1 Azerbaïdjan : Pérez s’impose devant Verstappen et Leclerc dans les rues de Bakou

Sergio Pérez est le grand vainqueur du GP d’Azerbaïdjan, théâtre de la quatrième manche de la saison de F1. Red Bull s’offre d’ailleurs un doublé puisque le Mexicain s’impose devant son coéquipier Max Verstappen. De son côté, le poleman Charles Leclerc monte sur le podium pour la première fois de la saison tandis que Fernando Alonso (Aston Martin) et l’autre Ferrari de Carlos Sainz complètent le top 5.

Le départ se déroule sans incident avec de bonnes envolées de Lecerc et Verstappen mais le pilote Ferrari a le dernier mot dans les premiers mètres. Le Monégasque est cependant contraint de laisser passer le double champion du monde au quatrième tour, voyant la Red Bull avoir un meilleur rythme de course que les Rouges.

Quelques tours plus tard, Pérez passe à son tour la Ferrari et se classe deuxième, derrière son coéquipier. Le premier tournant de ce Grand Prix a lieu au onzième tour et l’entrée de la voiture de sécurité après la sortie de piste de l’AlphaTauri de Nyck de Vries. Plusieurs pilotes rentrent alors rapidement aux stands pour changer de pneus, tout profit pour Pérez qui prend la tête de la course. De son côté, Verstappen se fait avoir et recule à la troisième place mais passe rapidement le Monégasque pour se classer deuxième.

Le Mexicain gère ensuite parfaitement les débats pour s’imposer dans les rues de Bakou, un jour après avoir remporté la course sprint. Grâce à ce nouveau doublé, Red Bull confirme sa large domination et remporte donc les quatre premiers Grands Prix de la saison. Verstappen et Pérez comptent deux victoires chacun mais le Néerlandais garde la tête du championnat grâce à ses quatre podiums glanés, contre trois pour son coéquipier.

Rendez-vous dès le week-end prochain pour le GP de Miami.