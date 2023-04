F1 Azerbaïdjan : Pérez s’adjuge la première course sprint de la saison devant Leclerc et Verstappen

Place à la première course sprint de la saison, ce samedi en Azerbaïdjan. Et c’est la Red Bull Sergio Pérez qui remporte l’épreuve devant le poleman Charles Leclerc (Ferrari) et l’autre Red Bull de Max Verstappen. George Russell (Mercedes) et Carlos Sainz (Ferrari) complètent le top 5. La récompense au terme de ces 17 tours et 100 kilomètres dans les rues de Bakou ? Huit points pour le premier, sept pour le deuxième et ainsi de suite jusqu’au huitième, qui glane une unité.

Après un départ parfaitement maîtrisé, Leclerc garde la tête devant Pérez. Des premiers mètres en revanche plus compliqués pour Verstappen, dépassé par la Mercedes de Russell. La voiture de sécurité fait ensuite son apparition après un petit tour et un incident de Yuki Tsunoda (AlphaTauri), qui perd une roue après s’être pris un mur.

Cinq tours plus tard et juste après la rentrée aux stands de la voiture de sécurité, Verstappen récupère sa troisième place au profit du pilote Mercedes. Tandis qu’au huitième tour, Pérez prend la tête de la course sprint en profitant du DRS pour dépasser Leclerc.

Le Mexicain gère parfaitement la fin de l’épreuve et remporte donc la première course sprint de la saison devant le Monégasque, qui s’élancera en pole ce dimanche.

Rendez-vous ce dimanche dès 12h30 sur Tipik pour suivre Warm Up avant de vivre le départ du quatrième Grand Prix de la saison dans la foulée.