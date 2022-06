F1 Azerbaïdjan : Pérez en trouble-fête du duel entre Leclerc et Verstappen à Bakou

De là à faire de Pérez un prétendant au titre ? "Checo est dans la forme de sa vie. Il fait un travail formidable. Il est autant dans la course que Max l’est", a souligné le patron de Red Bull, Christian Horner, après Monaco.



Forcément ces déclarations peuvent prêter à sourire tant les décisions de l’équipe sont orientées vers Verstappen. À Monaco, il eut été impossible de donner à Perez des consignes pour favoriser son équipier, puisque la Ferrari de Carlos Sainz était intercalée entre les deux Red Bull. Il n’empêche, il est intéressant pour Red Bull que son deuxième pilote soit au contact au championnat en cas de défaillance du champion du monde ou de sa monoplace.

"La lutte pour le championnat est vraiment serrée, on doit être concentrés", a souligné Pérez, au contact avec 15 points de retard sur son équipier néerlandais, leader, et six seulement sur Charles Leclerc, au tiers de la saison.

Dans les rues de Bakou, où l’issue est souvent imprévisible (cinq vainqueurs différents en cinq courses disputées), Ferrari tentera d’inverser la dynamique bien moins favorable pour Leclerc.

Après un début de saison tonitruant (deux victoires, trois podiums et 46 points d’avance sur Verstappen après trois courses), Charles Leclerc a abandonné en Espagne et n’a pris que la quatrième place chez lui en Principauté il y a deux semaines, un "véritable désastre" selon le pilote Ferrari.

Avec cette mauvaise passe, il a laissé le tenant du titre prendre les commandes du championnat du monde et creuser un petit écart de neuf points.

"On est assez réalistes : être compétitif est une chose, gagner est une tâche différente et un autre niveau de difficulté. Et je pense qu’en tant qu’équipe, on continue de progresser, d’apprendre et peut-être que cela prendra plus de temps", souligne Mattia Binotto, le patron de la Scuderia Ferrari. A l’inverse, Verstappen reste sur trois victoires à Monza, Miami, Barcelone et une troisième place à Monaco.



Le tracé de Bakou permettra également de se refaire une idée plus significative du niveau de la Ferrari qui avait refait sur retard sur Red Bull en termes de performances et de dégradation de pneus.