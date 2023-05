F1 Azerbaïdjan – Pas d’inquiétude pour Alonso : "Malgré nos soucis, on est à une seconde du podium"

Pour la première fois de la saison, Fernando Alonso n’est pas monté sur le podium. Le pilote Aston Martin a donc vu Sergio Pérez l’emporter en Azerbaïdjan devant son coéquipier Max Verstappen et la Ferrari de Charles Leclerc.

Mais pas de quoi s’inquiéter du côté du vétéran espagnol, qui se classe tout de même quatrième. "On a fait une bonne course, on avait déjà un bon rythme lors de la course sprint mais on était encore meilleur ce dimanche. C’était tout de même un week-end difficile pour Aston Martin lorsqu’on le compare aux trois premières courses, sans parler de nos soucis de DRS. Mais malgré cela, on se classe quatrième et à une seconde du podium. Tandis que Ferrari réalise un bon week-end avec deux poles. Cela démontre que notre écurie est toujours au rendez-vous en course".

Avant d’aborder l’avenir à court terme. "Miami sera bien différent de Bakou. Mercedes, Aston et Ferrari sont si proches ! Chaque week-end sera différent avec une écurie qui prendra l’ascendant en fonction du tracé. Je ne sais pas si Miami sera à notre avantage, je pense que cela sera le cas s’il fait chaud".

Rendez-vous donc dès la semaine prochaine pour la première des trois courses dans le pays de l’Oncle Sam cette saison.