F1 Azerbaïdjan : “On fait quoi samedi ?“, Sainz pas vraiment renseigné sur le “format sprint“ a bien fait rire ses collègues pilotes

En Azerbaïdjan, la Formule 1 teste un nouveau format de week-end sprint. Une nouvelle organisation qui n’a été confirmée qu’en milieu de semaine et visiblement tous les pilotes ne se sont pas encore renseignés sur ce qui les attend, à savoir une qualification le vendredi (pour la grille de dimanche), puis une qualification pour la course sprint samedi matin (“sprint shoot out “) avant la sprint race elle-même samedi après-midi et le grand prix dimanche. Voilà qui change considérablement l’approche à adopter le samedi. Mais quand la question est posée à Carlos Sainz en conférence de presse, le pilote Ferrari n’a pas totalement l’air sûr de lui.



“Samedi… (il réfléchit), donc nous avons quoi le samedi ? “

De quoi faire éclater de rire Lance Stroll et Alex Albon également présents en conférence de presse.



Et l’Espagnol poursuit. "Le “sprint shoot out “ ? Oui ça, ça sera sans doute le plus difficile. On aura intérêt à être bien réveillés. Je pense que je prendrai une douche bien froide pour être prêt à débuter la journée par une Q1, parce qu’avec ces voitures et sur cette piste bosselée ça s’annonce intense."



Et la suite paraît toujours aussi aléatoire pour Carlos Sainz : “Après dans la suite de la journée de samedi on a la qualification sprint… C’est toujours appelé la qualification sprint non ? Ha non le sprint pardon (ndlr : la course sprint ne détermine plus la grille de départ du grand prix de dimanche). En tout cas ce sera palpitant, ça fait beaucoup plus de moments à enjeux tout au long du week-end. Forcément ce sera beaucoup plus exigeant physiquement et mentalement pour nous, mais si ça rend les fans, les médias contents et que ça améliore le produit tant mieux.“