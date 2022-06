F1 Azerbaïdjan : Mick Schumacher déjà sur un siège éjectable ?

En voyant le nom Schumacher revenir en Formule 1, beaucoup se sont dit que l’avenir de Mick était déjà tout tracé dans la discipline : quelques saisons dans une écurie de milieu de plateau avant d’aller pousser les portes (déjà entrouvertes) de Ferrari puisqu’il fait partie de la Ferrari Driver Academy, la filière jeune de la Scuderia. Seulement, après un peu plus d’une saison, force est de constater que les débuts de l’Allemand dans la discipline reine sont compliqués et que la belle histoire met un peu plus de temps que prévu à s’écrire. Mick Schumacher vit son rêve en F1, mais pour combien de temps encore ?



Pour l’heure, son célèbre patronyme ne peut masquer un bilan comptable assez décevant. Aucune unité marquée en 28 courses disputées. Il fait partie du top 10 des pilotes ayant pris part au plus de courses sans marquer de point. Et s’il ne débloque pas son compteur rapidement, il pourrait d’ici peu intégrer le top 5 de ce classement peu envieux.



TOP 10

1 Luca BADOER – 51GP sans point 6 Mike BEUTTLER – 28GP sans point

2 Charles PIC – 39GP sans point 7 Enrique BERNOLDI – 28GP sans point

3 Max CHILTON – 35GP sans point 8 Scott SPEED – 28GP sans point

4 Brett LUNGER – 34GP sans point 9 Mick SCHUMACHER – 28 GP sans point

5 Tora TAKAGI – 32GP sans point 10 Ricardo ROSSET – 27 GP sans point