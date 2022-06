F1 Azerbaïdjan : Mercedes et son étoile arc-en-ciel pour une F1 plus inclusive.

Dès ce week-end et durant tout le mois de juin, les monoplaces de Lewis Hamilton et George Russell arboreront toutes les deux l’étoile Mercedes aux couleurs de l’arc-en-ciel en soutien à la communauté LGBTQ +. L’équipe championne du monde en titre souhaite durant ce "mois des fiertés" montrer son engagement à créer une équipe plus diverse et plus inclusive. "Nous sommes fermement convaincus que la promotion d’une culture dans laquelle les membres de notre équipe peuvent exprimer librement leur personnalité et leur identité se traduira par une équipe plus forte et plus performante, explique l’écurie dans un communiqué."