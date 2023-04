F1 Azerbaïdjan : les pilotes enthousiastes à l’idée du nouveau format sprint "stressant, exigeant, mais enivrant"

Pas question donc de tergiverser en essais libres 1. Il faudra rapidement trouver les bons réglages en vue de la qualification de ce vendredi (15h), car après, tout va s’enchaîner. Le défi est conséquent, mais il semble plaire aux pilotes à l’image de Valtteri Bottas. "J’aime le fait qu’on entre directement dans le vif du sujet. Chaque jour, il y a au moins une séance qui compte et samedi, c’est une journée de compétition à part entière. C’est très exigeant mentalement et même physiquement. On doit être au top tous les jours et on ne peut pas prendre le vendredi comme un vendredi traditionnel d’essais libres."



Dans le format précédent les pilotes disputaient une qualification qui établissait la grille de départ de la course sprint. Elle-même déterminait la grille du grand prix de dimanche. La façon d’aborder la sprint race était donc parfois fort différente d’un pilote à l’autre. Certains n’osaient pas prendre trop de risques pour ne pas anéantir leurs chances pour le GP, mais cela pourrait changer pense Lando Norris. "Je suppose que certains pilotes seront plus agressifs, mais en même temps il ne s’agirait pas d’abîmer la voiture, parce que ça peut être handicapant dans le sens où le plafond budgétaire reste bien présent. On ne peut donc pas se permettre d'engendrer trop de frais. Mais je suis optimiste, parce que je trouve le format meilleur que celui d’avant. La pression sera plus grande mais ça me plaît."