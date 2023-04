F1 Azerbaïdjan : Leclerc signe le meilleur temps des qualifications et s’élancera en tête de la course sprint

La F1 est de retour ce samedi en Azerbaïdjan, théâtre de la quatrième manche de la saison. Et les vingt pilotes avaient rendez-vous dès 10h30 pour une séance qualificative pour la course sprint ("sprint shoot out"). Le principe ? Des qualifications du même format que la traditionnelle mais à durée réduite (douze minutes pour la Q1, dix pour la Q2 et huit pour la Q3). Et c’est une nouvelle fois Charles Leclerc qui s’est montré le plus rapide dans les rues de Bakou. Le pilote Ferrari s’élancera devant les Red Bull de Sergio Pérez et Max Verstappen. George Russell (Mercedes) et Carlos Sainz (Ferrari) complètent le top 5.

La fin de la Q1 est marquée par un drapeau rouge causé par une sortie de piste de la Williams de Logan Sargeant dans les toutes dernières secondes. Une interruption qui précipite les éliminations des Alfa Romeo, des AlphaTauri et de l’Alpine de Pierre Gasly. Pas de grande surprise à signaler en Q2 avec les éliminations de Sargeant, qui n’a pas pu reprendre la piste après avoir encastré sa Williams, des deux Haas, de la McLaren d’Oscar Piastri et de l’Alpine d’Esteban Ocon. En Q3, Leclerc signe le meilleur chrono lors du premier relais, juste devant Pérez et Verstappen. Un temps suffisant pour Leclerc, qui endommage pourtant sa Ferrari en se prenant un mur lors de son dernier tour. Rendez-vous désormais à 15h25 sur Tipik pour une course sprint longue de 17 tours et 100 kilomètres et qui offrira des points aux huit premiers. Tandis que le Grand Prix, avec Leclerc en pole, sera à vivre ce dimanche à 13h, toujours sur les médias de la RTBF.