F1 Azerbaïdjan : Leclerc signe la pole et s’élancera devant tout le monde dimanche

Place aux choses sérieuses ce vendredi en Azerbaïdjan, théâtre de la quatrième manche de la saison de F1. Alors que la course sprint est de retour ce week-end, la FIA a décidé de changer son format. Résultat ? Les qualifications pour la course de dimanche avaient lieu dès ce vendredi après-midi, quelques heures après l’unique séance d’essais libres disputée dans les rues de Bakou.

Et c’est Charles Leclerc qui s’élancera devant tout le monde. Le pilote Ferrari signe sa première pole de l'année en devançant les Red Bull de Max Verstappen et Sergio Pérez. L'autre bolide rouge de Carlos Sainz et Lewis Hamilton (Mercedes) complètent le top 5. Fernando Alonso (Aston Martin) se classe sixième.

La Q1 est rapidement interrompue après un drapeau rouge causé par une sortie de piste de l’AlphaTauri de Nick de Vries. Un deuxième drapeau rouge intervient dans la foulée après une erreur de Pierre Gasly (Alpine). Kevin Magnussen, victime d’un souci moteur avec sa Haas, son coéquipier Nico Hulkenberg et l’Alfa Romeo de Guanyu Zhou sont les derniers éliminés en Q1.

Aucun incident… mais une surprise à signaler en Q2. Si les deux Williams, l’Alfa Romeo de Valtteri Bottas et l’Alpine d’Esteban Ocon ne verront pas la Q3, George Russell (Mercedes) est le grand malheureux de cette deuxième épreuve et devra s’élancer onzième ce dimanche.

Lors du premier chrono de la Q3, Verstappen et Leclerc signent le même temps avant que le Monégasque ne réalise un dernier tour parfait pour s'offrir la 19e pole de sa carrière.

Suite des festivités ce samedi dès 10h30 avec une courte séance qualificative pour la course sprint prévue à 15h30. Quant au Grand Prix, il aura lieu à 13h ce dimanche.