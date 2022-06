F1 Azerbaïdjan : Leclerc le plus rapide de la deuxième séance d’essais libres

Charles Leclerc s’est montré le plus rapide de la deuxième séance d’essais libres ce vendredi en Azerbaïdjan avec un tour effectué en 1 : 43.224.



Le pilote Ferrari devance les Red Bull de Sergio Perez et Max Verstappen. Comme lors de la première séance, Fernando Alonso (Alpine) figure dans le top 5, devant son compatriote Carlos Sainz (Ferrari).



Si aucun incident majeur n’est à déplorer malgré la complexité du circuit urbain de Bakou, plusieurs pilotes sont partis à la faute ce vendredi après-midi. Perez, Leclerc et Mick Schumacher provoquent ainsi un court drapeau jaune en loupant un virage. Mais l’erreur du jour est à mettre au crédit d’Alex Albon. Déconcentré en manipulant son volant, le pilote Williams percute un mur et voit sa session se terminer prématurément.



La troisième et dernière séance est prévue ce samedi à 13h avant les qualifications à suivre sur la RTBF dès 16h.