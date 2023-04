F1 Azerbaïdjan – Leclerc et Ferrari de retour aux avant-postes : "Je suis surpris d’être en pole"

Charles Leclerc a signé, ce vendredi, la pole lors du GP d’Azerbaïdjan. Le Monégasque s’élancera donc devant tout le monde ce dimanche.

Auteur de sa première pole de la saison après six petits points inscrits en 2023, le pilote de la Scuderia était ravi… et étonné. "Je suis surpris d’être en pole. On voulait juste être devant Aston Martin et Mercedes ce week-end. Ce sera cependant difficile dimanche car Red Bull reste supérieur mais je suis très heureux. C’est un week-end difficile car on a peu de temps pour tout préparer".

Deuxième, Max Verstappen n’a pas réussi à accrocher la pole mais reste confiant pour la course. "C’est toujours difficile ici. On a essayé quelque chose de différent sur notre dernier tour mais ça n’a pas payé. On est deuxième et on sait qu’on a un très bon rythme de course. On essaiera de ne pas commettre d’erreur ce samedi, le plus important est de garder la voiture intacte".

Le Néerlandais devance son coéquipier mexicain, Sergio Pérez : "C’était difficile, surtout en Q1 avec les deux drapeaux rouges. C’était un grand défi de s’élancer pour ces qualifications avec une seule séance d’essais libres. Ce n’était pas mon meilleur tour, je ne suis pas très content de la troisième place même si l’équipe a réalisé un très bon boulot. Je félicite Charles pour son excellent tour".

Mais les trois hommes devront se remobiliser ce samedi puisqu’une nouvelle qualification, au format réduit, les attend à 10h30. Quelques heures plus tard, à 15h30, les vingt bolides s’élanceront pour la première course sprint de l’année. Tandis que le Grand Prix aura lieu dimanche dès 13h. Trois évènements à suivre en direct sur les médias de la RTBF.