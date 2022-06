F1 Azerbaïdjan : Leclerc contraint à l’abandon après un souci moteur de sa Ferrari

En pole pour la quatrième fois consécutive, Charles Leclerc visait sa première victoire depuis le mois d’avril. Mais le Monégasque devra encore un peu patienter.

Alors en tête du Grand Prix d’Azerbaïdjan, le pilote Ferrari voit de la fumée sortir de l’arrière de sa voiture. Dépité, Leclerc parvient tout de même à ramener son bolide dans les stands évitant la sortie de la Safety Car.

Un dimanche catastrophique pour la Scuderia qui avait vu son autre pilote, Carlos Sainz, devoir abandonner après un autre souci technique après dix petits tours. Plus loin, Kevin Magnussen (Haas) est également victime du manque de fiabilité du moteur Ferrari et voit sa course interrompue au 33e tour.

Tout profit pour Red Bull qui peut prendre ses distances au championnat du monde.