F1 Azerbaïdjan – Le débriefing de Gaëtan Vigneron : "Le nouveau format de la course sprint rend le week-end plus animé"

Fin de la première course sprint de la saison ce samedi en Azerbaïdjan. Si Charles Leclerc s’est offert la pole, c’est bien Sergio Pérez qui a remporté l’exercice quelques heures plus tard. Et comme d’habitude, Gaëtan Vigneron revient sur les faits marquants de cette deuxième journée à Bakou.

Pour notre expert F1, la FIA a bien fait de modifier le format de la course sprint. "C’est mieux que la grille du dimanche soit déterminée par la qualification du vendredi que par le résultat de la course sprint".

Notre envoyé spécial tire ensuite les enseignements de ce samedi. "Red Bull l’a emporté et risque de gagner dimanche également. Quant à Charles Leclerc, il a bien résisté mais pas assez. Même s’il y a du progrès chez les Rouges".

Gaëtan Vigneron analyse également le contact entre Max Verstappen et George Russell au premier tour, causant l’énervement du double champion du monde, qui se classe finalement troisième. "Il oublie un peu vite qu’il a déjà agi de cette façon même si on peut comprendre son mécontentement".

Suite du programme ce dimanche dès 12h35 sur Tipik pour Warm Up avant le départ du Grand Prix prévu à 13h.