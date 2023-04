F1 Azerbaïdjan – Le débriefing de Gaëtan Vigneron : "Cette pole fait du bien à Ferrari et Leclerc"

La première journée du GP d’Azerbaïdjan a livré son verdict. Si Max Verstappen s’est montré le plus rapide lors de l’unique séance d’essais libres, c’est finalement Charles Leclerc qui s’offre la pole pour dimanche. Comme d’habitude, Gaëtan Vigneron revient sur les faits marquants de cette journée particulière.

Puisque la FIA a décidé de changer le format de cette première des six courses sprint de la saison, le spectacle pourrait être au rendez-vous ce samedi. "Il n’y aura pas de réel impact sur le Grand Prix de dimanche. Cela pourrait inciter les pilotes à prendre plus de risques", déclare notre envoyé spécial.

Notre expert F1 analyse ensuite ce vendredi spécial. "Une seule séance d’essais libres, c’est très peu de temps pour trouver ses marques. Surtout sur ce tracé !". Avant de revenir sur le fait marquant du jour : la séance qualificative. "Il y a eu un duel somptueux entre Verstappen et Leclerc. Cette pole va faire du bien au Monégasque et à Ferrari".

Suite du programme ce samedi dès 10h25 sur Tipik pour suivre les qualifications pour la course sprint. Quant aux 17 tours et 100 kilomètres de la course sprint, ils seront à vivre dès 15h25, également sur Tipik.