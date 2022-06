F1 Azerbaïdjan : le débriefing de Gaëtan Vigneron avec Charles Leclerc : "Le duel Ferrari – Red Bull est plus animé que jamais"

Charles Leclerc s’élancera en pole pour la quatrième fois consécutive et la sixième de la saison. Notre spécialiste F1, Gaëtan Vigneron, en a profité pour tendre le micro au pilote Ferrari et débriefer avec lui cette séance qualificative en Azerbaïdjan.

Le Monégasque est ravi de décrocher une deuxième pole dans les rues de Bakou. "C’est cool parce que l’arrière bougeait pas mal, il y avait plus de vent dans le dernier tour donc c’était compliqué d’extraire le maximum de la voiture. J’ai réussi à rester en dehors des murs et faire le meilleur temps donc je suis content. Dans le dernier tour en Q3, on pousse toujours un peu plus et ça fait plaisir de faire le temps qu’on cherchait à faire".

Le pilote Ferrari tentera d’empocher sa première victoire depuis le mois d’avril en Australie mais il n’aura pas la tâche facile avec les Red Bull de Sergio Pérez et Max Verstappen en embuscade. "Ce n’est pas la meilleure des positions mais ce n’est pas grave. On va rester concentrés sur nous-mêmes. Si on fait un bon départ, je suis sûr qu’on pourra bien garder les pneus. On essaiera de gagner la course même si on a deux Red Bull derrière".