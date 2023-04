F1 Azerbaïdjan – Hamilton et Russell surpris par leur forme en Australie : « On doit comprendre pourquoi on était si rapides, ça sortait de nulle part »

En Australie, les Mercedes ont signé un week-end particulièrement positif tant en qualification qu’en course où les deux pilotes du team avaient débordé Max Verstappen dès le premier tour. George Russell a ensuite été contraint à l’abandon tandis que Lewis Hamilton a lui signé une très belle deuxième place. Mais les hommes de Toto Wolff ne s’attendaient pas vraiment à une performance si encourageante comme le détaillait Russell ce jeudi : “Le résultat et la performance en Australie étaient un peu inattendus pour être honnêtes. Nous devons encore comprendre pour quelles raisons notre rythme était si positif. Cela sortait un peu de nulle part, surtout en qualification (ndlr : Russell était 2e sur la grille, Hamilton 3e). Évidemment j’espère qu’on pourra rééditer cela ici à Bakou, mais c’est un tracé tout à fait différent et puis le format de week-end est n’est pas le même non plus, donc attendons de voir comment se déroulent les choses.“