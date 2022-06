F1 Azerbaïdjan – Gasly réagit à la prolongation de Pérez chez Red Bull : "C’est une situation excitante"

L’été approche à grands pas et qui dit été dit (déjà) l’arrivée de la fameuse "Silly Season", le marché des transferts en F1. S’il ne devait pas y avoir de mouvement dans les principales écuries, la place de Sergio Pérez aux côtés de Max Verstappen n’était pas encore assurée pour la saison prochaine. Mais Red Bull a tué tout suspense en prolongeant de deux saisons le vainqueur du dernier Grand Prix de Monaco. Le grand perdant de ce nouveau contrat ? Pierre Gasly.

Interrogé au micro de Gaëtan Vigneron, le Français ne se dit pas surpris. "C’est une suite logique, Pérez fait une excellente saison. Il est beaucoup plus performant que l’année dernière. Sachant qu’il avait déjà renouvelé pour cette saison, cela ne m’a pas surpris. Personnellement, ça m’impacte et j’en ai déjà parlé avec Red Bull. Mon contrat est assez clair, on connait les options et il faudra voir comment on veut continuer ensemble. Les discussions sont en cours".

Le vainqueur du Grand Prix d’Italie en 2020 sait que son avenir à court terme semble bouché du côté de l’écurie autrichienne et ce n’est pas en restant chez AlphaTauri qu’il jouera la gagne. Mais le natif de Rouen garde la motivation. "C’est une situation excitante. Cela va faire dix ans de contrat avec Red Bull et j’en suis reconnaissant, je suis ici grâce à eux. Mais je me réveille tous les matins pour une seule raison : me battre pour des victoires, des poles et des championnats. Je ne me satisfais pas de me bagarrer pour des tops 10. Ce n’est pas pour ça que je travaille tous les jours. Je devrai voir ce qu’il y a de mieux à court, moyen et long terme".