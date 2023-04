F1 Azerbaïdjan : Ferrari et Red Bull favoris de la qualification pour la course sprint ? (Direct vidéo à 10h25)

La quatrième manche de la saison de F1 en Azerbaïdjan connaît un tout nouveau format. Après une séance qualificative pour la course de dimanche dominée par Charles Leclerc vendredi après-midi, les vingt bolides seront de retour dans les rues de Bakou ce samedi.

Au programme ? Une qualification pour la course sprint sur le coup de 10h30 ("sprint shoot out"). Tandis que la première course sprint de l’année sera lancée à 15h30. Le Grand Prix est quant à lui prévu dimanche à 13h.

Si cette courte séance qualificative garde le même format que la traditionnelle, elle diffère dans sa durée. La Q1 durera donc douze minutes, la Q2 dix minutes et enfin huit minutes pour la Q3.