F1 Azerbaïdjan : épuisé, Hamilton peine à sortir de sa Mercedes : "Physiquement, la course la plus difficile de ma vie"

Qu’elles font parler d’elles ces Formule 1 version 2022 ! Ces nouveaux bolides, totalement différents des anciens, ne font pas encore l’unanimité parmi les pilotes. Conséquence de cette F1 remodelée : le marsouinage. Dans les lignes droites, la voiture rebondit et le corps du pilote sautille. Ce phénomène est particulièrement visible dans les Mercedes, Lewis Hamilton peut d’ailleurs en témoigner à l’issue du Grand Prix d’Azerbaïdjan.

Tout simplement épuisé, le septuple champion du monde ne parvenait pas à s’extraire de sa Mercedes à l’issue du Grand Prix. "Physiquement, c’était la course la plus difficile de ma vie. Je n’avais jamais eu aussi mal dans une voiture auparavant. D’habitude, les Grand Prix sont comparables à une séance d’entraînement. Mais ici, il fallait retenir sa douleur. Il fallait juste tout donner et garder la voiture en piste, je suis content d’y être parvenu".

Quatrième et derrière son coéquipier George Russell, qui se plaignait lui aussi des nouvelles F1, l’Anglais se montre satisfait de ce top 4 dans les rues de Bakou. "C’est un résultat incroyable pour l’équipe, même si je sais qu’ils n’ont pas tous fini la course devant. On reste la troisième écurie malgré tous nos problèmes, une fois qu’on les aura résolus, on pourra se rapprocher de Red Bull et Ferrari. La question est 'quand' et 'si'. Je serai à l’usine dès ce lundi pour travailler dur et résoudre nos problèmes au plus vite".

L’ancien pilote McLaren devra soigner ses maux au plus vite avant le Grand Prix du Canada, prévu dès dimanche prochain.