F1 Azerbaïdjan : Charles Leclerc s’offre une quatrième pole consécutive, Pérez deuxième devant Verstappen

Charles Leclerc s’offre la pole en Azerbaïdjan, sa quatrième consécutive après Emilie-Romagne, Miami, l’Espagne et Monaco. Le Monégasque s’élancera devant les Red Bull de Sergio Pérez, l’homme en forme du moment et Max Verstappen. Carlos Sainz (Ferrari) et George Russell (Mercedes) complètent le top 5.

Commencée avec quinze minutes de retard, la Q1 se voit ensuite chahutée suite aux sorties de piste des Aston Martin. Le premier à partir à la faute est Sebastian Vettel qui déclenche un court drapeau jaune après une sortie de piste sans conséquence. Quelques minutes plus tard, Lance Stroll percute un mur mais parvient à reprendre la piste. Une joie de très courte durée puisque le même Canadien détruit sa monoplace en allant percuter un nouveau mur quelques mètres plus loin, provoquant un drapeau rouge à moins de trois minutes du terme. Les deux Williams et les Haas sont les autres éliminées de la Q1.