F1 Azerbaïdjan – Charles Leclerc réaliste après la course sprint : "Il ne faut pas oublier d’où on vient"

Sergio Pérez a remporté la première des six courses sprint de la saison, ce samedi en Azerbaïdjan. Et forcément, le Mexicain était satisfait des 17 tours effectués au volant de sa Red Bull. "L’objectif était de gagner et dans le cadre de ce week-end particulier, ce n’est pas facile. On a beaucoup de pression dans l’équipe. Partir troisième dimanche n’est pas l’idéal mais les conditions seront différentes".

Deuxième, le poleman Charles Leclerc se montre réaliste et souligne la supériorité de l’écurie autrichienne. "Cela confirme que Red Bull est bien au-dessus en course mais il ne faut pas oublier d’où on vient. Si on ne peut pas gagner, il faut inscrire un maximum de points. On ne pouvait pas faire mieux ce samedi donc je suis satisfait de cette deuxième place. Je n’ai pas trop attaqué Pérez car je voulais gérer mes pneus, on verra ce qu’on peut faire durant la course ce dimanche".

Troisième, Max Verstappen analyse son accrochage avec George Russell dans les premiers mètres, même s’il se contente de ces points glanés. "Je ne comprends pas ce qu’il a fait au départ, ça ne sert à rien de prendre ce genre de risques. Mais je suis troisième et on s’en sort bien, on inscrit de bons points. On se concentre désormais sur la course de dimanche".

Une course à suivre ce dimanche dès 12h30 sur Tipik et qui verra le Monégasque s’élancer devant tout le monde.