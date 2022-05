F1 : Ayrton Senna, prince incontesté de Monaco

Cette année-là, en course, il s’imposera juste devant Jean Alesi (Tyrrell-Ford) et son équipier Gerhard Berger (McLaren-Honda).



Et si Senna a plusieurs fois outrageusement dominé la concurrence comme en 1989 quand il termine près d’une minute devant un certain Alain Prost (son équipier chez McLaren cette année-là), certaines de ses victoires ont été bien plus disputées comme celle de 1992 quand il dut sortir les coudes pour défendre son succès face à Nigel Mansell. Le Britannique, dans les échappements de Senna durant un long moment, a finalement échoué à 2/10 du pilote brésilien.