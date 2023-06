F1 Autriche : Verstappen signe la pole et s’élancera devant tout le monde dimanche, Pérez 15e

C’est le retour du format sprint ce week-end en Autriche, cadre de la neuvième manche de la saison de F1. Après une seule séance d’essais libres, les pilotes prenaient déjà la piste pour une séance qualificative qui déterminera la grille de départ ce dimanche.

Et c’est Max Verstappen qui s’est offert la pole à Spielberg. Le pilote Red Bull devance les Ferrari de Charles Leclerc et Carlos Sainz, tandis que le surprenant Lando Norris (McLaren) et Lewis Hamilton (Mercedes) complètent le top 5. Pour la quatrième fois consécutive, Sergio Pérez manque la Q3 et s’élancera quinzième.

La séance est rapidement interrompue suite à un drapeau rouge provoqué par une sortie de piste de Valtteri Bottas (Alfa Romeo). Les deux AlphaTauri, l’Alfa Romeo de Guanyu Zhou, Logan Sargeant (Williams) et la Haas de Kevin Magnussen sont finalement éliminés en Q1.

Le grand perdant de cette séance est Pérez, quinzième… après avoir dépassé trois fois les limites de la piste en Q2. Le Méxicain s’élancera derrière Bottas, Oscar Piastri (McLaren), Esteban Ocon (Alpine) et la Mercedes de George Russell.

En Q3, le Néerlandais réalise le meilleur temps lors du premier relais, juste devant les Ferrari et Norris. Le double champion du monde s’offre finalement la pole au terme d’une magnifique lutte avec Leclerc, qu’il devance de… 48 millièmes, pour s’offrir la 26e pole de sa carrière.

Ce samedi sera placé sous le signe du sprint, avec un "Sprint Shootout", soit une brève séance qualificative prévue à midi, qui déterminera la grille de départ de la course sprint à 16h30.