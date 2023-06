F1 Autriche – Verstappen signe la pole de justesse devant Leclerc : "On est devant, c’est le principal"

Max Verstappen signe la pole en Autriche, cadre de la neuvième manche de la saison de F1 et théâtre de la deuxième course sprint de 2023 après Bakou. Ce vendredi avait donc lieu la séance qualificative qui déterminera la grille de départ pour la course du dimanche, et c’est une nouvelle fois le Néerlandais qui s’est montré le plus rapide.

Le double champion du monde revient sur la 26e pole de sa carrière. "Ce n’était pas facile en raison des soucis de dépassement de la limite de la piste. C’est dur de trouver le juste équilibre. Cela a été très serré mais on est devant, c’est le principal. Mon objectif pour samedi ? Tout dépendra de la météo mais le week-end est encore long".

Derrière, Charles Leclerc se contente de la deuxième place…. à 48 millièmes de la pole. "Je ne suis jamais content lorsque je suis deuxième. Mais on doit être réaliste, on vient de réaliser la meilleure qualification de la saison, mis à part à Bakou où on a fait la pole. L’équipe a fait un travail incroyable, même si c’est évidemment frustrant d’avoir manqué la pole de si peu".

Prochain rendez-vous ? Ce samedi dès 11h55 sur Tipik pour le "Sprint Shootout".