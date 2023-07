F1 Autriche : Verstappen s’impose sur les terres de Red Bull et s’offre un cinquième succès de rang

Dominateur tout le week-end, Max Verstappen confirme son excellente forme en s’imposant en Autriche. Le double champion du monde réalise même le week-end parfait sur les terres de Red Bull en s’offrant la pole, le shootout et la course sprint. Le Néerlandais s’impose devant Charles Leclerc et Sergio Pérez, auteur d’une belle remontée après s’être élancé quinzième.

Verstappen entame parfaitement les débats en repoussant les attaques d’un Leclerc agressif au départ. La course est rapidement ralentie suite à une voiture de sécurité déployée après une sortie de piste de l’AlphaTauri de Yuki Tsunoda. Quelques tours après, Nico Hulkenberg est contraint de ranger sa Haas, forçant les commissaires à sortir la voiture de sécurité virtuelle. L’occasion donc pour plusieurs pilotes de rentrer aux stands, dont les Ferrari qui ratent quelque peu leur changement de gommes. Quant au leader du championnat, il chausse des pneus durs au 25e tour.

Un petit évènement a lieu peu avant la mi-course puisque pour la première fois depuis le 48e tour du GP de Miami, soit le 7 mai dernier, Verstappen cède la première place d’un Grand Prix après 249 tours consécutifs. Mais pas de panique pour le natif de Hasselt qui reprend rapidement le leadership en passant les Ferrari après son arrêt aux stands.

Au 47e tour, Carlos Sainz purge une pénalité de cinq secondes et ressort cinquième. Quant à Leclerc, il rentre à son tour et ressort derrière les deux Red Bull, avant de reprendre la deuxième place après le changement de pneus de Pérez.

Devant, Verstappen n’est pas concerné par les batailles derrière et signe donc son cinquième succès consécutif, le septième cette saison et le 42e de sa carrière, soit un de plus qu’Ayrton Senna.

Prochain rendez-vous ? Le 9 juillet prochain à Silverstone.