F1 Autriche : Verstappen remporte la course sprint devant les Ferrari de Leclerc et Sainz

Place à la deuxième course sprint de la saison sur le circuit de Spielberg en Autriche. Et comme à Imola, c’est Max Verstappen qui remporte l’épreuve. Le champion du monde devance les Ferrari de Charles Leclerc et Carlos Sainz.

Le départ se voit retardé de quelques minutes après des soucis techniques de Fernando Alonso (Alpine) et Guanyu Zhou. Si le pilote Alfa Romeo a pu prendre part à la course en s’élançant des stands, le double champion du monde s'est contenté de rester aux stands. Vient ensuite une belle bagarre au départ entre les trois premiers avec Sainz qui dépasse Leclerc avant d’attaquer Verstappen. Le Néerlandais garde sa position avant que les pilotes Ferrari n’entament un duel finalement remporté par le Monégasque.

Derrière, Lewis Hamilton (Mercedes) est pris en sandwich l’AlphaTauri de Pierre Gasly et la Williams d’Alexander Albon. Le grand perdant de cet incident est le Français, qui se fait propulser par le Britannique et perd finalement près de dix places dans l’aventure.

Sur une autre planète, le champion du monde fait cavalier seul en tête pendant que ses rivaux rouges se battent pour la deuxième place. A noter la belle remontée de son coéquipier Sergio Pérez, passé de la treizième à la cinquième place.

Contrairement à la saison passée où 3-2 et 1 unités étaient distribuées aux trois premiers, cette année les huit premiers marquent des points pour le championnat du monde. Le classement de cette course sprint établit aussi la grille de départ du Grand-Prix de dimanche. On aura donc une première ligne Verstappen-Leclerc pour le départ de la course en Autriche.