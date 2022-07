F1 Autriche : Verstappen pourra-t-il résister aux Ferrari lors de la course sprint ? (direct vidéo 16h25)

Comme en Emilie-Romagne en début de saison et comme au Brésil un peu plus tard dans l’année, le Grand-Prix d’Autriche comporte une course sprint. Un rendez-vous que vous pouvez suivre en direct sur le site rtbf.be/sport.

Plus rapide lors des qualifications, Max Verstappen s’élancera en tête de cette course sprint. Il partira devant les deux Ferrari de Charles Leclerc et de Carlos Sainz. Les Mercedes ont connu des qualifications catastrophiques. Les monoplaces de Lewis Hamilton et de Georges Russell ont tous les deux fini dans le mur.

Pour rappel, la course sprint se dispute sur une centaine de kilomètres pour une durée d’environ trente minutes. Contrairement à la saison passée où 3-2 et 1 unités étaient distribuées aux trois premiers, cette année les huit premiers marquent des points pour le championnat du monde. Le classement de cette course sprint établit aussi la grille de départ du Grand-Prix de dimanche.