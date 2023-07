F1 Autriche : vers un duel Verstappen – Leclerc pour les qualifications de la course sprint ? (Direct vidéo à 11h55)

Comme en Azerbaïdjan, le format sprint est de retour en Autriche, cadre de la neuvième manche de la saison de F1. Place donc ce samedi à une journée totalement dédiée au sprint, à commencer par la courte séance qualificative, également appelée "Sprint Shootout".

Le mode d’emploi de cette séance qui détermine la grille de départ de la course sprint plus tard dans la journée ? Il s’agit d’un exercice qualificatif du même format que le traditionnel mais à durée réduite (douze minutes pour la Q1, dix pour la Q2 et huit pour la Q3).

Largement favori et déjà en pole pour la course de dimanche, Max Verstappen devra cependant surveiller un Charles Leclerc en confiance au volant de sa Ferrari puisqu’il n’a été devancé que de 48 millièmes en Q3 par le double champion du monde.

Alors qui s’offrira le deuxième "Sprint Shootout" de la saison après le Monégasque à Bakou ? Réponse sur Tipik dès 11h55, tandis que la course sprint sera également à suivre sur Tipik à 16h25.