F1 Autriche – Une Q3 catastrophique pour les Mercedes, toutes les deux dans le mur : "Je suis très déçu"

Les deux concernés étaient logiquement déçus à l’issue de la séance. "Je suis extrêmement déçu et je m’excuse auprès de l’équipe. On a travaillé tellement dur sur cette voiture, on se battait pour le top 3. J’espère que je pourrai réparer mon erreur ce samedi", avançait Hamilton, finalement dixième sur la grille.

De son côté, Russell limite les dégâts avec sa cinquième place. "Je visais le quatrième rang, j’espère que la voiture n’est pas trop endommagée. Il y a tout de même du positif car on a montré des améliorations. Je vais bien physiquement après le crash mais je suis inquiet quant à l’état de ma voiture".

Les Flèches d’argent pourront-elles remonter leur retard ? Réponse ce samedi à partir de 16h25 sur les médias de la RTBF.