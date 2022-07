F1 Autriche : une première séance d’essais libres dominée par Verstappen

Place à la onzième manche du championnat du monde de F1 en Autriche. Un week-end un peu particulier avec le retour de la course sprint, venue chambouler les traditionnelles séances d’essais libres du vendredi.

Lors de la première séance, c’est Max Verstappen (Red Bull) qui s’est montré le plus rapide avec un tour réalisé en 1.06 : 302. Il devance Charles Leclerc (Ferrari) et George Russell (Mercedes). Sergio Pérez (Red Bull) et Lewis Hamilton (Mercedes) complètent le podium. Vainqueur du dernier Grand Prix de Grande-Bretagne, Carlos Sainz (Ferrari) finit septième.

Une séance marquée par deux drapeaux rouges. Le premier, survenu après vingt minutes, est venu interrompre les essais après un problème technique de Lando Norris, obligé de stopper immédiatement sa McLaren. Quant au deuxième, les stewards ont dû pénétrer pendant quelques minutes sur le circuit pour réparer une petite partie du tracé.

Suite du programme dès ce vendredi à partir de 16h55 pour suivre les qualifications en direct sur Tipik.