F1 Autriche : un jet pack survole le circuit avant de tomber… sous le regard amusé de Piastri

Le Grand Prix d’Autriche, c’est ce dimanche ! Et comme avant chaque départ d’une course de Formule 1, place à un traditionnel show pour divertir le public autrichien présent en masse pour supporter les pilotes Red Bull et un Max Verstappen intraitable.

Un jet pack a alors survolé le circuit de Spielberg…. mais l’homme a quelque peu manqué son atterrissage. Rien de grave heureusement puisque l’individu volant s’est relevé dans la foulée pour saluer le public. Une scène qui a en tout cas bien fait rire Oscar Piastri, filmé alors qu’il était dans les stands de McLaren quelques minutes avant le départ de cette neuvième manche de cette saison de F1.