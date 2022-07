F1 Autriche : suivez en direct les qualifications (direct vidéo 16h55)

RTBF. be/sport vous propose de suivre en direct les qualifications du Grand-Prix d’Autriche, 11ème course de la saison, à partir de 16h55.

Une semaine après le Grand-Prix de Grande-Bretagne remporté par Carlos Sainz, les pilotes font escale sur le circuit de Spielberg pour le Grand-Prix d’Autriche. Un week-end marqué par une course sprint comme en Emilie-Romagne en début de saison et au Brésil un peu plus tard dans l’année. Victime d’un terrible crash à Silverstone, le pilote chinois Guanyu Zhou est "plus chaud que jamais pour revenir sur la piste". Il reste à voir s’il reçoit le feu vert médical de son équipe.

L’an passé, le circuit de Spielberg avait accueilli deux courses en deux semaines. Des rendez-vous dominés à domicile par les Red-Bull. Max Verstappen s’était imposé à deux reprises en l’espace de quelques jours.