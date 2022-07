F1 Autriche : Sainz remporte la dernière séance d’essais libres avant la course sprint

Après un vendredi marqué par les premiers essais libres et la qualification pour la course sprint, place à la deuxième séance d’essais libres ce samedi.

Une séance remportée par Carlos Sainz. Il devance son coéquipier chez Ferrari Charles Leclerc et la Red Bull de Max Verstappen. Les Alpine de Fernando Alonso et Esteban Ocon complètent le top 5.



Sorties vendredi lors des qualifications, les Mercedes de Lewis Hamilton et George Russell ont pu accomplir des tours ce samedi, finissant respectivement neuvième et septième.

La course sprint est prévue à 16h25 et sera à suivre en direct sur Tipik et Auvio.