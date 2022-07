F1 Autriche – Sainz, premier vainqueur espagnol depuis Alonso : "Cela représente beaucoup pour moi, il était mon idole d’enfance"

Il l’a fait. Après 150 Grand Prix, Carlos Sainz entre désormais dans le cercle privilégié des vainqueurs de course en Formule 1 après avoir remporté le GP de Grande-Bretagne à Silverstone.

Une victoire particulière pour le Madrilène, qui devient le premier espagnol vainqueur d’un Grand Prix depuis Fernando Alonso (ndlr : le 12 mai 2013, en Espagne). "Les réactions étaient folles en Espagne ces derniers jours, j’ai adoré. Je réalise seulement que je suis le premier vainqueur espagnol depuis Fernando. Cela représente beaucoup pour moi, il était mon idole d’enfance et il a été le premier à me féliciter après mon succès. Cela me prendra encore un peu de temps pour tout assimiler".

Une victoire d’autant plus symbolique puisqu’il l’a offerte à la mythique écurie italienne. "Gagner au volant d’une Ferrari à Silverstone devant des tribunes remplies, c’est fou. Je prendrai le temps de savourer tout cela pendant les vacances d’été une fois que la pression sera retombée".

Mais pas question d’en rester là pour le coéquipier de Charles Leclerc. "J’ai gagné mais j’en veux encore plus. Je vais essayer de gagner mon prochain Grand Prix au plus vite. Je veux rester de longues années en F1, je profite beaucoup chez Ferrari. Je sens que je peux encore m’améliorer et que tout ira mieux pour moi".

Le pilote de 27 ans pourra-t-il signer le doublé sur les terres de Red Bull ce week-end ? Réponse dès ce dimanche à 15h sur les médias de la RTBF.