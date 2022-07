F1 Autriche – Ravi après la course sprint, Verstappen se méfie des Ferrari : "J’attends une belle bataille dimanche"

Vainqueur de la course sprint, Max Verstappen empoche huit points supplémentaires et s’élancera devant les Ferrari de Charles Leclerc et Carlos Sainz ce dimanche.

Un samedi parfait pour le champion du monde. "C’était pas mal. Les deux premiers tours étaient très importants. J’ai été aidé par la bagarre entre les Ferrari car après cela, j’ai juste dû gérer. Ceci dit, ils étaient très rapides dans les deux derniers tours, j’attends une belle bataille dimanche".

Deuxième, Charles Leclerc souligne la belle bataille avec son coéquipier et reste confiant pour la course, lui qui n’a plus gagné depuis le GP d’Australie en avril. "C’était très amusant et fair-play, même si on a perdu un peu de temps lors de notre bagarre avec Carlos dans la première partie de la course. Quand j’ai pu pousser, j’ai constaté que les pneus et la voiture étaient bien au niveau donc c’est encourageant pour ce dimanche".

Carlos Sainz a, lui aussi, savouré son duel avec le Monégasque. "C’était chouette. De plus, je suis proche de Max et Charles ce week-end, c’est positif. Ce sera différent dimanche avec les stratégies et les changements de pneus".

Qui remportera une bataille qui s’annonce d’ores et déjà très serrée ? Réponse dès 14h30 ce dimanche sur Tipik.